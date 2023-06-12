Charles Lee, Boston'da yardımcı koçluk görevine geçti!

Boston Celtics'in baş yardımcı antrenör olarak Charles Lee'yi işe alacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Charles Lee, Boston'da yardımcı koçluk görevine geçti!
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12 Haziran 2023 15:16
Boston Celtics'in baş yardımcı antrenör olarak Charles Lee'yi işe alacağı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Milwaukee Bucks'ın başantrenör yardımcısı olan Lee'nin, yardımcı koç kadrosunu yeniden düzenleyen Joe Mazzulla'nın kadrosuna katılacağı açıklandı.

Kariyerinde Milwaukee dışında Atlanta Hawks'ta da yardımcı koçluk görevini üstlenmiş olan Lee, son birkaç yılda Mike Budenholzer altında çalışırken birkaç başantrenörlük pozisyonu için görüşmeler yapmıştı.

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