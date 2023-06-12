Boston Celtics'in baş yardımcı antrenör olarak Charles Lee'yi işe alacağı bildirildi.



Geçtiğimiz sezon Milwaukee Bucks'ın başantrenör yardımcısı olan Lee'nin, yardımcı koç kadrosunu yeniden düzenleyen Joe Mazzulla'nın kadrosuna katılacağı açıklandı.



Kariyerinde Milwaukee dışında Atlanta Hawks'ta da yardımcı koçluk görevini üstlenmiş olan Lee, son birkaç yılda Mike Budenholzer altında çalışırken birkaç başantrenörlük pozisyonu için görüşmeler yapmıştı.





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