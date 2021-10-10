Charles Leclerc: "Türkiye'de çok destek gördük"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İstanbul Park'taki 58 turluk zorlu düellonun ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Charles Leclerc: 'Türkiye'de çok destek gördük'
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10 Ekim 2021 17:45
İstanbul Park'ta yarışa 3. sırada başlayan ancak 4. sırada bitiren Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Charles Leclerc'in sözleri:

"Dördüncü oldum. Biraz hayal kırıklığı oldu. Daha fazlası olabilirdi. Bunu hayal etmiştim. Pit stopta biraz hatalıydık. Doğru karar olduğunu düşünmüştük ama maalesef bu kararın ödülünü alamadık.

Diğerleri pit stop yaptıktan sonra 6-7 tur boyunca çok daha hızlıydık. Yeni geçiş lastikleri pistte çok zorlanıyordu. Devam etmek istedik ama 6-7 tur sonra taze lastiklere sahip olan pilotlar çok hızlandı. Biz de daha fazla devam edemedik."

"TÜRKİYE'DE ÇOK DESTEK GÖRDÜK"

"Türkiye'de Ferrari taraftarlarından, Tifosilerden çok destek gördük. Onlar için podyumda olamadım. Üzgünüm."


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