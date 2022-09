Charles Leclerc'ten Monza itirafı: 'Zor olacak!'

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Monza'daki hızlarının, geçen haftaki Hollanda yarışından daha kötü olabileceğinin sinyallerini verdi.



Genç pilot, Monza'nın Ferrari'nin eksiklerini Zandvoort pistine göre daha çok hissedecekleri bir yer olarak nitelendirdi. Şampiyonluk adayı pilot, ev sahibi oldukları pistin şuanki arabaları için uygun olmadığının farkında.



"MONZA'DA YA HIZLSINIZDIR YA DA YAVAŞ"



İtalyadaki Monza pisti, arabalardaki "yere basma" özelliği açısından takvimde bulunan gereksinimi en düşük pist ve bu sebepten dolayı burası aynı zamanda "Temple of Speed" yani "Hız Tapınağı" olarak da bilinir.



Pistteki uzun düzlükler sadece araçları yavaşlatmak için birkaç şikan mevcut. Bu nedenle Monza, yüksek hızda düşük sürtünme ve aerodinami verimliliğini önemli kılan bir pist...



Sonuç olarak bundan önce Ferrari'nin bir başka yüksek hızlı pist olan SPA'da RedBull tarafından ezici bir üstünlükle bozguna uğratılmasının ardından Leclerc, Monza'nın takımı için çok zorlu geçeceğinin farkında.



"SABIRSIZLANIYORUM"



Charles Leclerc, performans endişelerine rağmen bu hafta Tifosi önünde yarışmaya hazırlanmanın tadını çıkaracak. Mercedes'in yaptığı stratejik hata ile birlikte Zandvoort'ta son basamaktan podyuma çıkan genç pilot'un tüm odağı şu an, Monza'da takım olarak neler yapabileceklerinde.



Zandvoort yarışından sonra Hollanda basının Monza hakkında sorduğu sorulara ise, "Kağıt üzerinde en iyi olduğumuz pistlerden biri değil ama yine de oraya gitmeyi dört gözle bekliyorum, her zaman olduğu gibi çok büyük bir desteğe sahibiz. Bunun için gerçekten sabırsızlanıyorum, ancak performans olarak maalesef bu haftasonundan daha zor olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



Hollanda'daki yarış, son turlarda giren güvenlik aracı sebebiyle kesintiye uğramamış olsaydı; Ferrari, iki Mercedes aracının da orta hamurlu lastiklerle başlamasının ardından podyuma çıkamayacaktı.



''MERCEDES'TEN BEKLEMEZDİM'



Charles, yarış boyunca Verstappen'in üzerinde baskı kurabilen Mercedes araçlarının temposuna da şaşırdığını belirtti "Kesinlikle şaşırdım, sert hamurda mı!" dedi ve hemen ardından, "Bence herkes her geçen gün kendini geliştiriyor, son yarışlarda yarış temposu konusunda zorlanıyorduk, şimdi Mercedes de bu mücadelenin içinde ve çok hızlılar. Özellikle sert hamurda son derece hızlıydılar. Bence yumuşak lastiklerdeki hızımız başlangıçta gerçekten iyiydi. Kullanılmış lastiklerimiz vardı ve Max ise yeni lastikler kullanıyordu, bu yüzden farkın aşağı yukarı beklediğimiz gibi olduğunu düşünüyorum. Ancak orta hamur lastiklerde kesinlikle beklediğimizden daha yavaştık." ifadelerini kullandı.





