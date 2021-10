Charles Leclerc: 'İstanbul'da rekabetçi olacağız'

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İstanbul Park'ta çıktığı iki antrenman seansı sonrası açıklamalarda bulundu.



Monacolu sürücü, "İstanbul Park'ta çok daha fazla yol tutuş var ancak his hala nispeten geçen sezonla benzer, ki bu da çok garip. Tur süresini yapmak için hala asfaltta kaymak gerekiyor. Ancak, daha fazla yol tutuş var ve tur süresi de çok daha hızlı." dedi.



"ARAÇ DOLUYKEN TUR SÜRELERİ İYİ"



İkinci antrenman seansında Lewis Hamilton'dan sadece 0.166 saniye daha yavaş kalarak ikinci olan Leclerc, "Pistteki his gün boyunca çok iyiydi. Yine de tedbirli ve temkinli olmalıyız. En iyi takımların gösterecek daha çok şeyi olduğunu hissediyorum. Araç yakıtla doluyken tur süreleri iyiydi. Her şey olumlu göründü ama bugün sadece cumaydı. Bu yüzden şimdilik kafamı eğip çalışmaya devam edeceğim. Cumartesi günü son antrenman seansında mükemmeliğe ulaşmak için birkaç ayarı daha keskinleştirmemiz lazım. Elimizde geldiğince çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



"ARKA TARAF ÇOK İYİ VE KAFAM RAHAT"



Araçla ilgili de görüşünü aktaran Leclerc, "Hala yapacak işlerimiz var ama arkadan kayma yaşamadık. Eğer araç arkadan kayma yaşamıyorsa kafa olarak çok rahat oluyorum. Arabayı döndürebilmek için arkasıyla oynamayı seviyorum. Şimdilik araç oldukça iyi ve görünen o ki rekabetçi olacağız. Aracın arka kısmıyla ilgili yapacak bir ayar yok. O konuda çok rahatız ama sıralama turuna gitmeden önce kat etmemiz gereken mesafe olduğu açık." değerlendirmesiyle sözlerini noktaladı.