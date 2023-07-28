Charles Barkley'nin şampiyonluk adayı dört takım!

NBA efsanesi Charles Barkley, 2023-24 sezonu için şampiyonluk adayı olarak gördüğü dört takımı açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Charles Barkley'nin şampiyonluk adayı dört takım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2023 16:04
NBA efsanesi Charles Barkley, 2023-24 sezonu için şampiyonluk adayı olarak gördüğü dört takımı açıkladı.

NBC Sports Bay Area'ya konuşan Barkley, gelecek yılın en iyi şampiyonluk adayları listesinin sadece dört takımdan oluştuğunu ve bu ekiplerin son şampiyon Denver Nuggets, Boston Celtics, Philadelphia 76ers ve Los Angeles Lakers olduğunu söyledi:

"Denver için çok mutlu oldum. Joker'ın (Nikola Jokic) neler başarabileceğini görme şansı elde etmek olağanüstüydü. NBA için harika oldu. Lakers da daha iyiye gitti. Bazı sürpriz takımlar olacak. Celtics de (Kristaps) Porzingis'i alarak dikkat çekici bir konuma geldi."

Barkley'nin listesinde verdiği ve kariyerinde oynadığı takımlardan biri olan 76ers, en son 1983'te şampiyonluk kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery