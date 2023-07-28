NBA efsanesi Charles Barkley, 2023-24 sezonu için şampiyonluk adayı olarak gördüğü dört takımı açıkladı.



NBC Sports Bay Area'ya konuşan Barkley, gelecek yılın en iyi şampiyonluk adayları listesinin sadece dört takımdan oluştuğunu ve bu ekiplerin son şampiyon Denver Nuggets, Boston Celtics, Philadelphia 76ers ve Los Angeles Lakers olduğunu söyledi:



"Denver için çok mutlu oldum. Joker'ın (Nikola Jokic) neler başarabileceğini görme şansı elde etmek olağanüstüydü. NBA için harika oldu. Lakers da daha iyiye gitti. Bazı sürpriz takımlar olacak. Celtics de (Kristaps) Porzingis'i alarak dikkat çekici bir konuma geldi."



Barkley'nin listesinde verdiği ve kariyerinde oynadığı takımlardan biri olan 76ers, en son 1983'te şampiyonluk kazanmıştı.



