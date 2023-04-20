Charisis: "Taraftara armağan ediyorum"

Sivasspor forması giyen Charis Charisis, Trabzonspor karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Charisis: 'Taraftara armağan ediyorum'
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20 Nisan 2023 23:24
Sivasspor'un orta saha oyuncusu Charis Charisis, Trabzonspor karşılaşmasında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan Charisis, şu ifadeleri kullandı;

"3 puan bizim için çok önemliydi. Kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Bu puanları taraftarımıza armağan ediyorum. Son dönemde aldığımız sonuçlarla onları da üzmüştük. Bu maçların zor maçlar olacağını biliyoruz. Bugünkü performansı diğer maçlarda da ortaya koyarsak çok güzel sonuçlar alırız."

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