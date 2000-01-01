Charania: "NBA, sezona devam etme konusunda geçen hafta çok iyimserdi"

NBA sezonunu bitirme konusundaki iyimserlik seviyesinin, geçtiğimiz hafta en yüksek halinde olduğu iddia edildi.



Geçtiğimiz hafta boyunca NBA'in 2019-20 sezonunu bir şekilde bitirebileceği konusunda iyimser bir artış olmuştu.



The Athletic'den Shams Charania, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Bence, bu durum genellikle haftadan haftaya değişiyor. Geçen hafta, NBA'de bu konuda şimdiye kadar en iyimser dönemdi ve MLB gibi görünüyor (MLB, sezonu iptal etmişti). Ama 20 Nisan haftasında kötümserlik vardı. Eşi görülmemiş bir zamanı ele alıyoruz. Adam Silver ve Rob Manfred bu durumu kontrol edebilmeyi çok isterlerdi. Bu mümkün değil."



Charania, NBA'in 2020-21 sezonuna, Noel Günü başlangıcı da dahil olmak üzere, sezona geri dönüşü için birçok senaryo planladığını da sözlerine ekledi.



