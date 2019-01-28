Chapter serisinin 7. ayağı gerçekleşti

"ESPOR SEKTÖRÜ DEV POTANSİYALİNE ERİŞMEK ÜZERE"

Multiplayer'ın gelenekselleşen Espor ve Oyun Festivali Chapter serisi, 7. ayağıyla 26 Ocak'ta Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde oyun hayranlarıyla buluştu.6000'den fazla katılımcı, teknoloji, espor ve oyun dünyasının ünlü isimleriyle buluştu ve eğlenceli turnuvalara katıldı. Festivale WTCN, Jahrein, Kendine Müzisyen, PintiPanda gibi 50 den fazla ünlü yayıncı katılım gösterdi. Onlarla fotoğraf çektirmek isteyen oyun severler uzun kuyruklar oluşturdu.45.000 TL ödül havuzlu Gillette Fortnite Turnuvası gibi büyük espor turnuvalarının finallerine ev sahipliği yaptı. Fortnite turnuvasının finalin de birinci Ferit wtcN Karakaya'nın takımı oldu.Chapter VII etkinliğinde; katılımcılar sevdikleri ünlülerle buluşma, favori oyunlarının turnuvalarına katılma ve teknolojinin son örneklerini deneyimleme şansı buldu.Etkinlik Gillette, Monster Energy, Casper Excalibur, Alienware, Playstation, Xbox, Adcolony, Sporx ve Virgin Radio Türkiye gibi firmaların işbirliğinde gerçekleşti.Multiplayer CEO'su Merthan Yalçın festivalin espor ve oyun dünyası açısından önemini şu şekilde açıklıyor;"Globalde oyun dünyası 138 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Bunun 125 milyar doları dijital tarafı, 70 milyar doları mobil üzerine, Türkiye'deki dev potansiyeline erişmek üzere hızla büyümeye devam ediyor. Ancak espor ve dijital gaming tek bir oyun etrafında dönen bir evren değil, bu yüzden farklı oyunlar ve turnuvalar ile bu bağımsız festivalde çok renkliliği ve çok sesliği tüm espor ve oyun severlerle birlikte kutluyoruz. Chapter VII'ye gelen binlerce takipçimize teşekkür ederiz, Chapter VIII de görüşmek üzere " dedi.Multiplayer, Chapter VII festivaline fiziki olarak katılamayanlar için çok kameralı ve rejili bir prodüksiyonla Twitch kanalında etkinlik boyunca canlı yayın yapıldı. Canlı yayın 500 binden fazla canlı izlenme aldı.