Chapman'dan, Steph Curry'nin çocukluk anısı

Eski NBA oyuncusu Rex Chapman, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin çocukluğundan komik bir anekdotu hatırladı.



Steph'in babası Dell Curry, 1988 yılında Hornets tarafından, kadrolarını iyileştirmek amacıyla iki yıllık bir anlaşma ile alınmıştı. Ayrıca ligdeki ilk Draft seçimleri ile de, Chapman'ı seçmişlerdi.



Chapman kısa süre önce bir röportajda, Steph ile ilgili bazı hikayeler paylaştı:



"Stephen benim çaylak yılımda doğmuştu. İki kapı aşağıda oturuyorlardı ve Sonya ve Dell, eskiden sinemaya giderken Stephen'ı birkaç saatliğine benim evime bırakırlardı.



Birkaç kez maçlara gittiğimiz olurdu ve çaylak olduğum için her zaman arabanın arka koltuğunda ben otururdum. Genellikle arabayı Dell kullanırdı ve Muggsy de (Bogues) önde otururdu. Ve arka koltukta da Stephen vardı. Hepimiz oldukça iyi olduğumuzu düşünürdük ama o bebek, onca zaman bizden daha iyiymiş.



Kim bilebilirdi ki... Biz fena olduğumuzu düşüneduralım, o arka koltukta zamanının gelmesini bekliyordu."



2019-20 sezonunun çoğunu elindeki sakatlık nedeniyle kaçıran Steph, önümüzdeki sezon parkelere geri dönecek.



