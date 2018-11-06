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Chandler, Suns'a 2.1 milyon dolar geri verecek!

Tyson Chandler'ın, 2018-19 NBA sezonundaki 13,6 milyon dolarlık kontratından, Phoenix Suns'tan kontrat ödeme işlemini tamamlamak için 2.1 milyon dolar geri vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Tyson Chandler'ın, 2018-19 NBA sezonundaki 13,6 milyon dolarlık kontratından, Phoenix Suns'tan kontrat ödeme işlemini tamamlamak için 2.1 milyon dolar geri vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Chandler'ın Los Angeles Lakers'a bir serbest oyuncu olarak imza atma işlemi tamamladığında, parayı "telafi etmesi" bekleniyor.

36 yaşındaki Chandler, Phoenix'in 2018 Draftında ilk sıradan pivot DeAndre Ayton'u seçmesinden sonra Phoenix'te sınırlı bir yedek role düşmüştü.

Chandler, bu sezon oynadığı yedi maçta, yalnızca 12.7 dakika ortalamayla 3,7 sayı ve 5,6 ribaund rakamlarına ulaşmıştı.




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