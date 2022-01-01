Chandler Parsons'tan şaşırtıcı Kobe Bryant anısı!

Eski NBA oyuncusu Chandler Parsons, Los Angeles Lakers'ın efsane oyuncusu Kobe Bryant'ın, kendisinin gece kulübündeki hesabını ödediği bir anısını paylaştı.



Parsons yakın zamanda 'All The Smoke' isimli podcast'e konuk olarak, Kobe'ye karşı ilk kez oynadığı maçla ilgili bir anısını anlattı.



Kobe, mevzubahis maçın çoğunda kendisini savunan Parsons'a bir noktada kendisinin ve Houston Rockets'ın gece LA'da kalıp kalmayacağını sormuştu. Parsons bu soruya evet yanıtını verdiğinde, Rockets çaylağına o gün bir gece kulübüne gitmelerini sağlayacağına söz vermişti.



Ve gece sona erdikten sonra Parsons, Kobe'nin yanlarında olmamasına rağmen hesabı ödediği hoş bir sürprizle karşılaşmıştı:



"Kobe'yle ilgili güzel bir hikayem var. Çaylak yılımda, Lakers'a karşı Staples Center'da oynuyorduk. Ve (koç Kevin) McHale bize maç öncesinde 'Bir sürü ünlü kişi göreceksiniz, dağılmayın. Odaklanın. Kobe hepinizi tokatlamaya çalışacak. Hatta onu savunduğunuz için gücenecek.' gibi şeyler söylemişti.



Bu da benim hoşuma gitmişti, onu ben savunacağım için onur duyuyordum. Etrafa baktığımda Denzel (Washington) vardı, başka ünlü birçok kadın vardı. Henüz o andan dikkatim dağılmıştı. Son çeyrekte Kobe bana bakıp 'Bu gece burada mı kalıyorsunuz?' diye sormuştu. Ben de, McHale bana bakıyor mu diye kontrol edip 'Evet, neden?' diye yanıt vermiştim. Bana 'Bu gece bendensin, dışarı çıkacaksan numaranı J Chill'den alırım' demişti.



'Ne yapmaya çalıştığını biliyorum.' falan demiştim. McHale da orada bana 'Konuşma şu herifle' diyordu. Kobe sona doğru ısınmıştı tabi, 40 sayı atmıştı ve maçı kaybetmiştik.



Maçtan sonra da Katsuya'ya gitmiştik. Tüm ağır toplarla birlikteydik, (Phil) Handy falan vardı. Ve hepsi de beni dışarı çıkarmıştı. Sonra bir mesaj gelmişti: 'Supper Club'da yeriniz hazır - Mamba' diye.



Biri herhalde benimle dalga geçiyor diye etrafa bakınıyordum, şakaydı herhalde. 'Sen gelecek misin' diye cevap yazdığımda, 'Hayır ama bir arkadaşım sonra seni arayacak' demişti. Manyak bir gece geçirmiştik.



Gece 02:00 olduğunda da garson hesabı getirmişti ve açtığımda '22 bin dolar' yazdığını görmüştüm. O noktada resmen hasta olacaktım. Sonra garson bana bir kalem uzatmış ve 'Bay Bryant için şurayı imzalayın lütfen' demişti.



Herkes 'O adam fenadır, seni mahveder' falan diyordu ama harika biriydi. Manyakça bir gündü..."



Kobe Parsons'a iyi davranmış olsa da, bu durum onu sahada alt etmekten alıkoymamıştı. Parsons, Bryant'ın o gece kendisine karşı, özellikle de maçın son çeyreğinde birçok sayı kaydettiğini itiraf etti.



