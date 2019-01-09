Chandler: "Lakers'tan önce Warriors ile anlaşmayı düşündüm"

Los Angeles Lakers pivotu Tyson Chandler, başlangıçta Phoenix Suns tarafından kontratı ödenip serbest bırakıldıktan sonra Golden State Warriors ile imza atmayı düşündüğünü söyledi.
Chandler'ın ifadeleri şu şekildeydi: "Dürüst olmak gerekirse, Warriors her zaman aklımdaydı, sadece oynadıkları basketbol stilini sevdiğim için ... Uzunca düşündüm ve beni orada isteyip istemeyeceklerini sordum. 'İsteriz' demişlerdi."
Chandler, Warriors ekibi için ayrıca "Tamamen dürüstlerdi ve DeMarcus Cousins geri döndüğünde alacağım dakikaların nasıl olacağını bilmiyorlardı. Ve böylece benim için asıl soru, 'En çok nerede etki edebilirim?' oldu."
şeklinde konuştu.
Chandler, LeBron James ve Rajon Rondo ile oynama fikrinin nihayetinde Lakers'la imza atmaya karar vermesini sağladığını da sözlerine ekledi.