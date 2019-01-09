Chandler: "Lakers'tan önce Warriors ile anlaşmayı düşündüm"

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Los Angeles Lakers pivotu Tyson Chandler, başlangıçta Phoenix Suns tarafından kontratı ödenip serbest bırakıldıktan sonra Golden State Warriors ile imza atmayı düşündüğünü söyledi.Chandler'ın ifadeleri şu şekildeydi:Chandler, Warriors ekibi için ayrıcaşeklinde konuştu.Chandler, LeBron James ve Rajon Rondo ile oynama fikrinin nihayetinde Lakers'la imza atmaya karar vermesini sağladığını da sözlerine ekledi.