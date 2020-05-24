Championship'te Kovid testi pozitif çıkan 2 kişi Hull City'den

İngiltere Futbol Ligi (EFL) Championship'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki kişinin kulübünün Hull City olduğu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Championship'te Kovid testi pozitif çıkan 2 kişi Hull City'den
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24 Mayıs 2020 20:04
İngiltere Futbol Ligi (EFL) Championship'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki kişinin kulübünün Hull City olduğu açıklandı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, testi pozitif çıkan kişilerin futbolcu veya kulüp çalışanı olup olmadığı bildirilmezken, kendilerini karantinaya aldığı duyuruldu.

Yeni tip koronavirüs tespit edilen iki kişinin, hastalık semptomu göstermediği aktarıldı.

EFL, son 72 saat içinde Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına toplam bin 14 test yapıldığını, sadece bir kulüpte iki kişinin test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. 

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