Championship'te ÇILGIN skor: 8-0!

İngiltere Championship'te 44. hafta karşılaşmasında Wigan Athletic, Hull City'i konuk etti.



DW Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Wigan'ın 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Naismith, 27. ve 40. dakikadalarda Moore, 32, 42 ve 62. dakikalarda Dowell, 37. dakikada Lowe ve 45+1. dakikada Williams kaydetti.



Son 5 maçta 3. galibiyetini alan Wigan, 57 puanla 14. sırada yer aldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Hull City ise 35 puanla 22. sırada kaldı.



Wigan, gelecek hafta Charlton deplasmanına gidecek. Hull City ise Luton'u konuk edecek.



HULL CITY TARİHİNDEKİ İKİNCİ 8-0!



Wigan'a 8-0 mağlup olan Hull City, en son 4 Kasım 1911'de Wolverhampton'a 8-0 mağlup olmuştu.



WIGAN TARİHİNDE BİR İLK!



1932'de kurulan Wigan Athletic, kulüp tarihinde ilk kez bir maçta 8 gol attı.



