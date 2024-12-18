Championship ekibi Sheffield United satıldı

Amerikalı şirket COH Sports'un İngiltere Championship takımlarından Sheffield United'ı yaklaşık 135 milyon dolar karşılığında satın aldığı belirtildi.

Haber; Sporx.com
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Championship ekibi Sheffield United satıldı
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18 Aralık 2024 20:27
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin de yönetici olarak görev yaptığı Sheffield United için flaş bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Amerikalı şirket COH Sports'un İngiltere Championship takımlarından Sheffield United'ı yaklaşık 135 milyon dolar karşılığında satın aldığı belirtildi.

SHEFFIELD'IN YÖNETİCİLERİNDE TANIDIK BİR İSİM

Sheffield Yöneticisi Selahattin Baki, anlaşma duyurusu için bu sabah Riyad kentine gitti.

Son detayların ardından resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.

SHEFFIELD'IN PERFORMANSI

Geçen sezon Premier Lig'i son sırada bitirip küme düşen Sheffield United, bu sezon Championship'te 45 puanla ilk sırada bulunuyor.

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