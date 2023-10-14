Chamberlain milli arada form tutuyor

Milli maçlar sebebiyle verilen arada Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferlerinden olan Alex Oxlade-Chamberlain'in çalışmalarla beraber forma girmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Chamberlain milli arada form tutuyor
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14 Ekim 2023 10:55
Milli maçlar dolayısıyla verilen arada Alex Oxlade-Chamberlain'in de forma girmesi bekleniyor.

Orta saha oyuncusu, bu süreçte fiziksel eksiklerini gidermeyi hedefliyor. Burak Yılmaz, İstanbulspor maçında Oxlade-Chamberlain'i 90 dakika oyunda tutarak oyuncusuna güvendiğini göstermişti.

10 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.

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