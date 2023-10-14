Chamberlain milli arada form tutuyor

Milli maçlar dolayısıyla verilen arada Alex Oxlade-Chamberlain'in de forma girmesi bekleniyor.
Orta saha oyuncusu, bu süreçte fiziksel eksiklerini gidermeyi hedefliyor. Burak Yılmaz, İstanbulspor maçında Oxlade-Chamberlain'i 90 dakika oyunda tutarak oyuncusuna güvendiğini göstermişti.
10 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.
Orta saha oyuncusu, bu süreçte fiziksel eksiklerini gidermeyi hedefliyor. Burak Yılmaz, İstanbulspor maçında Oxlade-Chamberlain'i 90 dakika oyunda tutarak oyuncusuna güvendiğini göstermişti.
10 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.