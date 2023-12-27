Chamberlain'in lisansı donduruluyor!

Beşiktaş'ın Alanyaspor'a 3-1 yenildiği maçta sakatlanarak sezonu kapatan Alex Oxlade Chamberlain'in sözleşmesinin dondurulacağı iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Chamberlain'in lisansı donduruluyor!
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27 Aralık 2023 09:24
Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Alanyaspor maçında yaşadığı kas yırtılması sonucu ameliyat masasına yattı.

Tecrübeli ismin. en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

LİSANSI DONDURULACAK!

Bu doğrultuda sezonu kapattı gözüyle bakılan Chamberlain'in, yabancı kontenjanında yer açılabilmesi için lisansı dondurulacak.

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu. 

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