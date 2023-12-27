Chamberlain'in lisansı donduruluyor!

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Alanyaspor maçında yaşadığı kas yırtılması sonucu ameliyat masasına yattı.
Tecrübeli ismin. en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
LİSANSI DONDURULACAK!
Bu doğrultuda sezonu kapattı gözüyle bakılan Chamberlain'in, yabancı kontenjanında yer açılabilmesi için lisansı dondurulacak.
30 yaşındaki deneyimli futbolcu, sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Tecrübeli ismin. en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
LİSANSI DONDURULACAK!
Bu doğrultuda sezonu kapattı gözüyle bakılan Chamberlain'in, yabancı kontenjanında yer açılabilmesi için lisansı dondurulacak.
30 yaşındaki deneyimli futbolcu, sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.