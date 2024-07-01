Cham adım adım Trabzonspor'a! Transfer ateşini yaktı

Trabzonspor'un uzun süredir kadrosuna katmak istediği Muhammed Cham, transfer ateşini yaktı. 23 yaşındaki yıldız, sosyal medya paylaşımıyla bordo mavililere adeta göz kırptı. İşte ayrıntılar...

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Cham adım adım Trabzonspor'a! Transfer ateşini yaktı
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01 Temmuz 2024 11:22
Karadeniz devi çok uzun zamandır Clermont forması giyen Muhammed Cham'ın peşinde.

Başkan Ertuğrul Doğan, geçen hafta A Spor'da "Cham için hafta sonu ya da önümüzdeki hafta Clermont ile yüz yüze bir görüşme yapacağız. 10 milyon euro istiyorlar. İndirim bekliyoruz" demişti.

Fotomaç'ın haberine göre, 23 yaşındaki 10 numara ise Instagram mesajı ile ateşi yaktı. Avusturyalı yıldız, "Kapılar açılıyor. Beklemek ceza değildi. Hazırlıktı" paylaşımı ile taraftarı heyecanlandırdı. Genç oyuncunun bu hafta bitmesi bekleniyor.

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