Fenerbahçe'de bu sezon takımın en formda ismi olan Enner Valencia'nın menajeri Chalo Vargas, başarılı futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLU"
Vargas, "Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayı umuyoruz. Enner, Fenerbahçe'de çok mutlu. Ama henüz kulüple bir anlaşmaya varamadık. Görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.
20 GOL 4 ASİST
Süper Lig'de gol krallığında zirvede oturan Valencia, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 20 gol atarken 4 de asist üretti.
"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLU"
Vargas, "Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayı umuyoruz. Enner, Fenerbahçe'de çok mutlu. Ama henüz kulüple bir anlaşmaya varamadık. Görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.
20 GOL 4 ASİST
Süper Lig'de gol krallığında zirvede oturan Valencia, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 20 gol atarken 4 de asist üretti.