Chalo Vargas: "Valencia, Fenerbahçe'de çok mutlu"

Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Enner Valencia'nın menajeri Chalo Vargas, yıldız oyuncunun geleceği hakkında konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Chalo Vargas: 'Valencia, Fenerbahçe'de çok mutlu'
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21 Şubat 2023 11:22
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de bu sezon takımın en formda ismi olan Enner Valencia'nın menajeri Chalo Vargas, başarılı futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLU"

Vargas, "Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayı umuyoruz. Enner, Fenerbahçe'de çok mutlu. Ama henüz kulüple bir anlaşmaya varamadık. Görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

20 GOL 4 ASİST

Süper Lig'de gol krallığında zirvede oturan Valencia, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 20 gol atarken 4 de asist üretti. 

 


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