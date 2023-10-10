Eski NBA oyuncusu Mario Chalmers, eski NBA yıldızı Paul Pierce'ın Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile arasındaki husumetin kişisel sebeplerine değindi.



Pierce, geçmişte hararetli bir rekabet yaşadığı James'le birçok kez karşı karşıya geldiğinde çoğu zaman galip gelen taraf olmuş olmasına rağmen, hiçbir zaman James ile aynı seviyede takdiri görmemişti.



Chalmers, Pierce'ın LeBron hakkında belli bir yaklaşımı olmasının nedenlerini şu şekilde dile getirdi:



"Bence bu kişisel bir mesele. Ama bana kalırsa Paul Pierce bulunduğu kalibrede bir oyuncuya göre hak ettiği saygıyı hiçbir zaman görememişti. Çünkü tarihin en iyi kısa forvetlerini düşündüğünüzde Paul Pierce'ın adını söylemiyorsunuz. T-Mac (Tracy McGrady), Scottie Pippen ya da James Worthy gibi adamları söylüyorsunuz.



Ama LeBron'un adı da anıldığında, sanırım kendisi için 'Benim de adım o tartışmalarda olmalı, ben de bu adamlar kadar başarılıydım, yüzüğüm vardı, rakamlarım iyiydi, niye kimse adımı anmıyor?' gibi şeyler söylediği bir durum söz konusu oldu.



Yani LeBron'la arasında kişisel bir kapışma olduğunu düşünüyorum. Bence aslında pek antipatisi yok, sadece düşüncesi bu şekilde."



İlk şampiyonluğundan çok önce ligde saygı duyulan yıldızlardan biri olan Pierce, 19,7 sayı, 5,6 ribaund ve 3,5 asist ortalamaları yakaladığı 19 yıllık kariyerinde bir NBA şampiyonluğu yakalama, bir Finaller MVP'si ödülü alma, 10 kez All-Star ve dört kez All-NBA kadrolarına seçilme gibi başarılara ulaşmıştı.



