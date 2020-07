Eski Miami Heat guardı Mario Chalmers, eski takım arkadaşı LeBron James'in Miami Heat'te kritik anlardaki atışları kullanmasına izin vermenin "zor" olduğunu söyledi.



Chalmers, kritik anlarda eli titremeyen bir oyuncu olarak biliniyor. Kansas Üniversitesi'nde oynadığı dönemde, 2008 NCAA turnuvasında ulusal şampiyonluk maçının son saniyelerinde oyunu uzatma periyoduna göndermek için skoru eşitleyen şutu sokan oyuncuydu.



Chalmers ligde oynadığında bu şansı pek elde edememişti ve 34 yaşındaki oyuncu, HoopsHype podcast'de Alex Kennedy'ye, Heat'de birlikte oynadıklarında bu tür son saniye şutlarını LeBron'a bırakmasının onun için zor olduğundan bahsetti:



"Büyük oyuncularda biriyle oynamak bir öğrenme deneyimi oluyor. Çok eğlenceli, ama her şeyin yakından incelenmesi ve beraberinde gelen her şey ile, zor bir durum. Benim gibi son şutu atmayı ve o anın içinde olmayı seven bir oyuncu olarak, LeBron'a saygı duymalı ve bazen bu şutları atmasına izin vermeniz gerekiyor. Böyle durumlar zordur, ama yine de eğlenceliydi. O adamla oynama deneyimiyle ilgili asla negatif bir şey söylemem. Kendisi en büyük oyunculardan biri."



Chalmers ve James, 2010-2014 yılları arasında Heat ile birlikte dört sezon geçirmişlerdi ve o dönemde dört kez NBA Finalleri'ne çıkıp, iki şampiyonluk kazanmışlardı.



Heat ile oynadığı dönemde, Chalmers maç başına 8.8 sayı, 2.4 ribaund, 3.8 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



Chalmers, en son NBA'de 2017-18 sezonunda yer almış ve Memphis Grizzlies için 66 maçta forma giymişti.