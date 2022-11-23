Challenge Family'nin yeni üyesi: Challenge İstanbul

Hollanda merkezli, dünyanın en önemli triatlon organizasyonları markalarından Challenge Family'nin Türkiye'deki ilk yarışı, Challenge İstanbul adıyla 3 Eylül 2023'te gerçekleştirilecek.



Eylül ayından imzaladığı protokolle Challenge Family'nin Türkiye haklarını elde eden Türkiye Triatlon Federasyonu, iş birliğinin ilk adımını Challenge İstanbul yarışı ile atacağını duyurdu.



Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, İstanbul'un Beykoz ilçesinde 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek yarışın ilerleyen yıllarda toplam 113 kilometreye uzatılarak olimpik mesafeyi aşacağını belirtti.



İstanbul'un tarihte iz bırakan, birçok medeniyete başkentlik etmiş çok önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, "Tüm triatlon ailesini, kültür kesişmesinin yaşandığı bu benzersiz coğrafyaya davet ediyorum. Challenge İstanbul, Asya ve Avrupa'nın birleşim noktasında, dünyanın ilk ve tek kıtalar arası triatlon yarışı olarak katılımcıların hafızalarında derin izler bırakacak." ifadelerini kullandı.



Tarihi Kanlıca İskelesi'nden yüzme etabı ile başlayacak Challenge İstanbul'da triatletler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçtikleri bir güzergahı takip ederek Küçüksu İskelesi'nden çıkacak. Toplam 40 kilometrelik bisiklet etabında Asya'dan Avrupa'ya sürüş gerçekleştirecek sporcular, bu defa Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üstünden, manzaraların eşliğinde pedal çevirecek. Yarışın son etabı olan koşu parkuru, Anadolu Hisarı'nın hemen önünden geçiyor.



Türkiye Triatlon Federasyonu ile gerçekleştirdikleri ilk yarış için daha muhteşem bir yer hayal edemeyeceklerini vurgulayan Challenge Family Üst Yöneticisi (CEO) Jort Vlam, organizasyonla ilgili, "Yarışın parkurları; farklı kültürü ve kadim tarihiyle Doğu ve Batı'nın kesiştiği dünyanın en büyüleyici şehirlerinden biri olan İstanbul'un en güzel yerlerinden geçiyor. Bir günde iki kıtada yarışmak başka nerede mümkün olabilir ki? Şimdilik olimpik mesafede olsa da Challenge İstanbul'un, yakın gelecekte orta mesafe yarışına dönüşeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.



