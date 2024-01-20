Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Djamel Belmadi'nin ekibi Cezayir ile Hubert Velud'un yönetimindeki Burkina Faso karşı karşıya geldi.



Bouake Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere sona ererken, Burkina Faso'nun gollerini 45+3'te Mohamed Konate ve 71. dakikada penaltıdan Bertrand Traore kaydetti.



Cezayir'in gollerini ise 51 ve 90+5'te Baghdad Bounedjah kaydetti.



Bu sonuçla birlikte gruptaki ikinci maçların ardından Burkina Faso 4 puana, Cezayir ise 2 puana ulaştı.



Grubun son maç haftasında Cezayir, Moritanya'ya karşı, Burkina Faso ise Angola'ya karşı mücadele edecek.



