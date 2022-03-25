Cezayir, Kamerun karşısında avantajı kaptı!

Afrika Dünya Kupası elemeleri 3. tur ilk maçında Cezayir, deplasmanda Kamerun'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cezayir, Kamerun karşısında avantajı kaptı!
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25 Mart 2022 22:02
Afrika Dünya Kupası elemeleri 3. tur ilk maçında Cezayir, deplasmanda Kamerun ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Cezayir, eski Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimani'nin 40. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Cezayir'de karşılaşmaya yedek başlayan Galatasaraylı Sofiane Feghouli, 77. dakikada Riyad Mahrez'in yerine oyuna dahil oldu.

Cezayir ve Kamerun, Afrika Dünya Kupası elemeleri 3. tur ikinci maçını 29 Mart Salı günü oynayacak.
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