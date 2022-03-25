Cezayir, Kamerun karşısında avantajı kaptı!

Afrika Dünya Kupası elemeleri 3. tur ilk maçında Cezayir, deplasmanda Kamerun ile karşılaştı.
Karşılaşmayı Cezayir, eski Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimani'nin 40. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.
Cezayir'de karşılaşmaya yedek başlayan Galatasaraylı Sofiane Feghouli, 77. dakikada Riyad Mahrez'in yerine oyuna dahil oldu.
Cezayir ve Kamerun, Afrika Dünya Kupası elemeleri 3. tur ikinci maçını 29 Mart Salı günü oynayacak.
Karşılaşmayı Cezayir, eski Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimani'nin 40. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.
Cezayir'de karşılaşmaya yedek başlayan Galatasaraylı Sofiane Feghouli, 77. dakikada Riyad Mahrez'in yerine oyuna dahil oldu.
Cezayir ve Kamerun, Afrika Dünya Kupası elemeleri 3. tur ikinci maçını 29 Mart Salı günü oynayacak.