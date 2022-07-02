Cezayir'de tarihe geçen altın

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 800 metre serbestte milli yüzücüler Merve Tuncel altın, Deniz Ertan gümüş madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen yarışlarda, kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel 8.26.80'lik derecesiyle altın, bir diğer milli yüzücü Deniz Ertan ise 8.29.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Merve, 800 metre serbest stilde oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü unvanını elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen yarışlarda, kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel 8.26.80'lik derecesiyle altın, bir diğer milli yüzücü Deniz Ertan ise 8.29.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Merve, 800 metre serbest stilde oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü unvanını elde etti.
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