Cezayir'de altın yağmuru

Milli sporcularımız, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalyaları arka arkaya aldı.



Milli badmintoncular Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, çift kadınlarda altın madalya elde etti.



Oran kentinde yapılan organizasyonda milliler, finalde İtalya'dan Katharina Fink-Yasmine Hamza ikilisiyle karşılaştı.



Müsabakayı 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 kazanan Nazlıcan-Bengisu çifti, altın madalyanın sahibi oldu.



BADMİNTONDAN SONRA GÜREŞ



Badmintondan sonra güreşte iki altın madalya geldi. Önce Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti. Kamal'ın ardından ise bir başka milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalyaya uzandı.





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