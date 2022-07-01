Cezayir'de altın madalya yağmuru sürüyor

Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'na Türkiye damga vurmaya devam ediyor.



Oran kentinde devam eden oyunlarda; Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı milli judocu Mihael Zgank, milli boksör Haitce Akbaş, milli judocu Kayra Sayit ve milli halterci Ferhat Hardal altın madalya kazandı.



EN BAŞARILI ÜLKE TÜRKİYE



19. Akdeniz Oyunları'nda en başarılı ülke olarak Türkiye ön plana çıktı. Sporcularımız; 27 altın, 14 gümüş ve 20 bronz madalya kazandı. Türkiye, kazandığı toplam 61 madalya ile Akdeniz Oyunları'nın en başarılı ülkesi durumunda bulunuyor.





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