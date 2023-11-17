Charlotte Hornets ekibinin, aile içi şiddet suçu sonrası aldığı ceza bugün sona eren Miles Bridges'in parkelere dönmesi konusunda "içinin rahat" olduğu bildirildi.



Hornets, cezasının sonuçlanmasıyla bugünden itibaren tekrar NBA maçlarında oynamaya hak kazanan Bridges hakkında şu açıklamayı yaptı:



"Miles Bridges, NBA cezasını çektikten sonra Cuma günü aktif kadromuza dönme hakkına sahip olacak. Son iddiaların gerçekleri hakkındaki mevcut anlayışımıza dayanarak, Miles'ın parkelere geri dönmesi konusunda içimiz rahat ve mahkeme süreci boyunca bu konuyla ilgili NBA ile iletişim halinde olmayı sürdüreceğiz."



Bridges, ağır aile içi şiddet suçlamasına itiraz etmemesinin ardından 2022-23 sezonunun tamamı boyunca forma giymedikten sonra 10 maç ceza almıştı. NBA, Bridges'e teknik olarak 30 maç ceza vermiş, ancak önceki sezon kontratı olmadığı dönemde 20 maç cezalı sayılmıştı.



Bridges'in geçtiğimiz ay aile içi şiddeti koruma kararını ihlal ettiği iddia edilen davanın ise henüz beklemede olduğu belirtilmişti.



Hornets koçu Steve Clifford, geçtiğimiz günlerde Bridges'e takımda "önemli bir rol" vereceğini açıklamıştı.





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