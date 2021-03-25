Cezanın ardından Fatih Terim'den "sessiz" tepki

PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter profil fotoğrafını değiştirdi.

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Cezanın ardından Fatih Terim'den 'sessiz' tepki
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25 Mart 2021 23:16
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PFDK tarafından cezasının açıklanmasınına rdından kişisel twitter hesabının profil resmini değiştirdi.

PFDK tarafından 2 maç men cezası alan Fatih Terim, adalet terazisinin görüldüğü fotoğrafı profil resmi yaptı. Açıklanan cezanın ardından henüz açıklama yapmayan Terim, bu şekilde ilk reaksiyonunu da göstermiş oldu.

Fatih Terim bu sezon daha önce de 5 maçtan men cezası almış ancak ceza 4 maça indirilmişti.



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