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Cezalı taraftar maçı vinçle izledi

Denizlispor taraftarı, vinç kiralayıp, maçı stat dışından havada sepette izledi.

Kaynak: DHA
Cezalı taraftar maçı vinçle izledi
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28 Nisan 2018 18:58
Spor Toto 1'inci Lig 33'üncü haftasında oynanan Denizlispor - Gaziantepspor maçında ilginç bir olay yaşandı.

Mücadelenin ikinci yarısında daha önceki cezası nedeniyle 1 yıl stada girmeme cezası bulunan bir Denizlispor taraftarı, vinç kiralayıp, maçı stat dışından havada sepette izledi.

Polisin müdahalesiyle vinç indirildi.

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