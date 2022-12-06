Çeyrek finale son biletler

18:00 | FAS - İSPANYA

22:00 | PORTEKİZ - İSVİÇRE

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final biletini alacak son iki takım bugün belli oluyor.İspanya ile Fas ve Portekiz ile İsviçre'nin oynayacağı heyecan dolu karşılaşmalarla ilgili son bilgiler ve muhtemel 11'ler burada:2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile İspanya, son 16 turu maçında karşı karşıya gelecek.Education City Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetecek.Katar'da düzenlenen turnuvada sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplayan Fas, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı.İlk maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Afrika temsilcisi, Belçika'yı 2-0 ve Kanada'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.İspanya ise çok iyi başladığı grup aşamasını istediği gibi bitiremedi. İlk randevusunda Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Almanya ile 1-1 berabere kalırken, son maçında ise Japonya'ya 2-1 mağlup oldu. İspanya, E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finalde Portekiz-İsviçre eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip olacak. 2018 Rusya'da oynanan grup maçı 2-2 berabere sonuçlanmıştı.Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sahiri; Ziyech, En-Nesyri, BoufalSimon; Carvajal, Rodri, Laporte, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Torres, Morata, OlmoKatar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek.Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadelede Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos düdük çalacak.Portekiz ile İsviçre arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde Fas-İspanya karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.Dünya Kupası'nda Güney Kore, Uruguay ve Gana ile birlikte H Grubu'nda yer alan Portekiz, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı ve grubunu lider tamamladı.İsviçre ise Brezilya, Kamerun ve Sırbistan ile G Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 6 puan topladı ve aynı puana sahip Brezilya'nın averajla gerisinde kalarak grubu ikinci sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.Portekiz ile İsviçre Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.Costa; Dalot, Pepe, Dias, Cancelo; B. Silva, Neves, Carvalho; Fernandes; Felix, RonaldoSommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo