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Çeyrek finalde ilk maç: Arjantin-Hollanda

2022 Katar Dünya Kupası'nda çeyrek finalde karşılaşacak ilk iki takım belli oldu; Arjantin-Hollanda.

Çeyrek finalde ilk maç: Arjantin-Hollanda
2022 Katar Dünya Kupası'nda ilk iki son 16 turu maçı geride kaldı. Hollanda ile ABD; Arjantin ile Avustralya karşı karşıya geldi.

Hollanda, ABD'yi Depay, Blind ve Dumfries'in golleriyle 3-1 geçti. ABD'nin golü Haji Wright'tan geldi.

Arjantin, Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya'yı Lionel Messi ve Julian Alvarez'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Avustralya'nın golünü Craig Goodwin'den kaydetti.

Bu sonuçların ardından Arjantin ve Hollanda çeyrek finalde rakip oldu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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