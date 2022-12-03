Çeyrek finalde ilk maç: Arjantin-Hollanda

2022 Katar Dünya Kupası'nda ilk iki son 16 turu maçı geride kaldı. Hollanda ile ABD; Arjantin ile Avustralya karşı karşıya geldi.



Hollanda, ABD'yi Depay, Blind ve Dumfries'in golleriyle 3-1 geçti. ABD'nin golü Haji Wright'tan geldi.



Arjantin, Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya'yı Lionel Messi ve Julian Alvarez'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Avustralya'nın golünü Craig Goodwin'den kaydetti.



Bu sonuçların ardından Arjantin ve Hollanda çeyrek finalde rakip oldu.



