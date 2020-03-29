Ceylan Çalışkan: 'UEFA ve FIFA fondan destek vermeli'

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de futbol piyasası büyük bir kriz yaşıyor. Bu süreç en çok kulüpleri etkileyecek. Bu süreçte kulüpler desteklenmeli. Zaten kırılgan bir futbol ekonomimiz vardı, bu daha da kötüleşecek. Orta bir yol bulunmalı. FIFA ve UEFA'nın çalıştığını biliyoruz. Bu kararlar açıklanacak. Sözleşmelerle ilgili biraz daha kulüpleri koruyucu kararlar alınmalı.

Örneğin

futbolcuların gelirleri yüzde 50 düşürülebilir.

Ya da sözleşme tarihleri uzatılabilir ama burada da şöyle bir sorun var; Koronavirüs'ün her ülkedeki yansıması ayrı. İtalya, İspanya daha ağır yaşıyor. Ülkelere göre farklı çözümler olabilir. Daha da önemlisi UEFA ve FIFA'nın fonları var.

Bu dönemde federasyonlar

üzerinden kulüplere destek

verebilirler.

Bugün bu parayı harcamayacaklarsa ne zaman harcayıp destek verecekler. UEFA ve FIFA öncelikle kulüplere destek paketini ortaya koymalı.

Futbolcular da menajerler de üzerine

düşeni yapacaktır.

Ünlü futbol menajeri Ceylan Çalışkan'a koronavirüsü sürecinde yaşananlar ve olması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.İşte Çalışkan'ın açıklamaları...