Ceyhun Kazancı: "Onana'nın arkasındayım"

Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, tartışmalara neden olan Jean Onana transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Ceyhun Kazancı: 'Onana'nın arkasındayım'
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07 Ekim 2023 10:42
Beşiktaş eski Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, son dönemde tartışmalara neden olan ön libero Jean Onana ile ilgili açıklama yaptı.

Kazancı, "Kamerunlu oyuncuyu Lens'ten 4.8 milyon euroya alırken, yönetim ve teknik ekiple birlikte karar verdik. Görüyorum ki Onana'ya fazla şans tanımayan yetkililer, transfer kararını hiç üstlerine alınmıyorlar. Onana'nın arkasında kimse durmuyorsa ben buradayım. Sözlerimin ve kararımın arkasındayım" dedi.

Ceyhun Kazancı, "Onana savunmanın önünde, defansif özellikleriyle bilinen bir oyuncuydu. Ofansif görevlerde üst düzey performans beklenemezdi. Bordeaux, önceki yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı bulunca Onana'yı Lens'e sattı. Oradan da ihtiyacımıza uygun görerek biz aldık" dedi. Kazancı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yüksek bütçelerle yaptığı transferlere de değinerek, "Yılda 10 milyon euro ücretle futbolcu oynatmak kulüpleri finansal anlamda batağa götürür." yorumunda bulundu. 





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