Ceyhun Kazancı'dan Weghorst açıklaması

Teknik direktörraporu doğrultusunda kariyerli ve bitirici bir forvet arayan Beşiktaş'ınısrarı sürüyor. Sportif direktör, Hollandalı golcü için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtirken, oyuncunun gelmeye sıcak baktığını kaydetti.banka garantisi sorununu çözdüklerini belirten Kazancı, Milli Takım dönüşü evinde dinlenmek için kendilerinden izin isteyen futbolcudan haber beklediklerini kaydetti. Kazancı, "dedi.Premier Lig'den düşen Burnley ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Weghorst içinödemeyi planlayan Beşiktaş'ın İngiliz ekibine satın alma opsiyonu sunduğu belirtildi. Beşiktaş, futbolcununmaaşını da ödeyecek.