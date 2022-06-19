Ceyhun Kazancı'dan Weghorst açıklaması

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda kariyerli ve bitirici bir forvet arayan Beşiktaş'ın Wout Weghorst ısrarı sürüyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Hollandalı golcü için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtirken, oyuncunun gelmeye sıcak baktığını kaydetti.
Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; banka garantisi sorununu çözdüklerini belirten Kazancı, Milli Takım dönüşü evinde dinlenmek için kendilerinden izin isteyen futbolcudan haber beklediklerini kaydetti. Kazancı, "Wout Weghorst için teknik direktörümüz Valerien Ismael olumlu rapor verdi. Maç ve antrenman istatistiklerini, özel yaşamını, kısaca her şeyini inceledik. Kulübün yapısına ve teknik ekip sistemine uyuyor. Transfer olduğu takdirde kısa sürede uyum sağlayacağına eminim" dedi.
BURNLEY'DEN KİRALANACAK
Premier Lig'den düşen Burnley ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Weghorst için 100 bin euroluk kiralama bedeli ödemeyi planlayan Beşiktaş'ın İngiliz ekibine satın alma opsiyonu sunduğu belirtildi. Beşiktaş, futbolcunun 2.5 milyon euroluk maaşını da ödeyecek.
Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; banka garantisi sorununu çözdüklerini belirten Kazancı, Milli Takım dönüşü evinde dinlenmek için kendilerinden izin isteyen futbolcudan haber beklediklerini kaydetti. Kazancı, "Wout Weghorst için teknik direktörümüz Valerien Ismael olumlu rapor verdi. Maç ve antrenman istatistiklerini, özel yaşamını, kısaca her şeyini inceledik. Kulübün yapısına ve teknik ekip sistemine uyuyor. Transfer olduğu takdirde kısa sürede uyum sağlayacağına eminim" dedi.
BURNLEY'DEN KİRALANACAK
Premier Lig'den düşen Burnley ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Weghorst için 100 bin euroluk kiralama bedeli ödemeyi planlayan Beşiktaş'ın İngiliz ekibine satın alma opsiyonu sunduğu belirtildi. Beşiktaş, futbolcunun 2.5 milyon euroluk maaşını da ödeyecek.