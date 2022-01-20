Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması: "Denemeler sürecek"

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, son dönemde sosyal medyada sık sık Beşiktaş'a transfer olduğuna dair haberler çıkan genç yeteneklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması: 'Denemeler sürecek'
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20 Ocak 2022 10:30
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, son dönemde sosyal medyada sık sık Beşiktaş'a transfer olduğuna dair haberler çıkan genç yeteneklerle ilgili konuştu. Kazancı, şunları söyledi:

"Beşiktaş, resmen duyurmamışsa, bir anlaşma olmamış demektir. Bazı genç oyuncuları deniyoruz. Mesela Livan Burcu'yu denedik. Oyuncu iyi ama karar vermedik henüz. Denemeler sürecek." 

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