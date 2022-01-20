Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması: 'Denemeler sürecek'

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, son dönemde sosyal medyada sık sık Beşiktaş'a transfer olduğuna dair haberler çıkan genç yeteneklerle ilgili konuştu. Kazancı, şunları söyledi:
"Beşiktaş, resmen duyurmamışsa, bir anlaşma olmamış demektir. Bazı genç oyuncuları deniyoruz. Mesela Livan Burcu'yu denedik. Oyuncu iyi ama karar vermedik henüz. Denemeler sürecek."
"Beşiktaş, resmen duyurmamışsa, bir anlaşma olmamış demektir. Bazı genç oyuncuları deniyoruz. Mesela Livan Burcu'yu denedik. Oyuncu iyi ama karar vermedik henüz. Denemeler sürecek."