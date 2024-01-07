Ceyhun Kazancı'dan Passolig açıklaması!

Beşiktaş'ın eski sportif direktörü ve Passolig'in eski genel müdürü Ceyhun Kazancı, canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Passolig'in 10 yıllık süresinin dolduğunun altını çizen Kazancı, "Passolig bir yıl daha devam edecek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Ceyhun Kazancı'dan Passolig açıklaması!
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07 Ocak 2024 10:33
Beşiktaş'ın eski sportif direktörü, aynı zamanda Passolig'in de eski genel müdürü olan Ceyhun Kazancı, Habertürk TV'de canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Spor gündemine dair çarpıcı açıklamalar yapan Kazancı, yönetim kurulu üyesi olduğu Passolig anlaşmasına dair son durumu da paylaştı.

Yapılan 10 yıllık anlaşmanın süresinin olduğunun altını çizen Kazancı, "10 yıllık anlaşma doluyor ancak kovid-19 nedeniyle bir yıllık bir boşluk var. Orada mücbir sebep maddesi olduğu için görüşmelerimiz sonlandı gibi. Çok çok büyük ihtimalle bir sene daha Passolig bir yıl daha devam edecek" ifadelerini kullandı.

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