Ceyhun Kazancı bugün istifasını sunacak

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, önceki gün istifayı düşündüğünü ve Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğini söylemişti.
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Başkan Çebi'nin, "Yaptığın fedakârlıkları biliyorum. Yönetim olarak arkandayız" diyerek kararından vazgeçmesini istedi.
İkna olmayan Kazancı'nın istifasını bugün yönetime sunacağı öğrenildi.
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Başkan Çebi'nin, "Yaptığın fedakârlıkları biliyorum. Yönetim olarak arkandayız" diyerek kararından vazgeçmesini istedi.
İkna olmayan Kazancı'nın istifasını bugün yönetime sunacağı öğrenildi.