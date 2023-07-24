Ceyhun Kazancı bugün istifasını sunacak

Beşiktaş Başkanı Çebi'nin "Vazgeç" çağrısına rağmen Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı'nın kararı değişmedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Ceyhun Kazancı bugün istifasını sunacak
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24 Temmuz 2023 08:21
Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, önceki gün istifayı düşündüğünü ve Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğini söylemişti.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Başkan Çebi'nin, "Yaptığın fedakârlıkları biliyorum. Yönetim olarak arkandayız" diyerek kararından vazgeçmesini istedi.

İkna olmayan Kazancı'nın istifasını bugün yönetime sunacağı öğrenildi.

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