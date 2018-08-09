Ceyhun Gülselam: 'Teklifler oluyor ama...'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam, yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.Başkent temsilcisinin tecrübeli futbolcusu Ceyhun Gülselam, AA muhabirine, Süper Lig'den düştükleri geçen sezonu geride bırakarak önlerine bakmaları gerektiğini belirtti.Bolu'da iki etap kamp dönemi geçirerek sezona iyi hazırlandıklarını vurgulayan orta saha oyuncusu, "Lige iyi başlamak istiyoruz. Düşen takımın ilk hedefi yine Süper Lig'e çıkmaktır. Hedefimiz tabii ki Süper Lig." dedi."Takımda iyi bir hava var." diyen 30 yaşındaki futbolcu, tüm futbolcuların Osmanlıspor'un yeniden Spor Toto Süper Lig'e çıkacağına inandığını dile getirdi.Ceyhun, başkent temsilcisinden Umar, Musa Çağıran ve Serdar Gürler gibi önemli isimlerin ayrıldığının hatırlatılması üzerine, "Evet birçok önemli oyuncu gitti ama onların yerine de iyi oyuncuların geldiğini düşünüyorum. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Maç maç düşünmemiz lazım. Umarım iyi bir başlangıç yapıp hedefimize ulaşırız." ifadelerini kullandı.Sezonu deplasmanda Boluspor ile yapacakları maçla açacaklarını anımsatan Ceyhun, "Zaten kampımız Bolu'daydı. Yaklaşık 3-4 haftamız Bolu'da geçti. Ligde güçlü rakipler var. Maçlara tek tek iyi hazırlanıp hepsinde galip gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıktığı 2016-2017 sezonda takımı çalıştıran Mustafa Reşit Akçay'ın yeniden başkent ekibine dönmesine ilişkin soruya Ceyhun, "O dönemde ben yoktum ama Mustafa hocayı zaten ligden tanıyordum. Gerçekten bizim için çok büyük bir şans. Çünkü istese Süper Lig takımı çalıştırabilirdi ama sağolsun bize güvendi. O açıdan çok mutluyuz ve çok şanslıyız." yanıtını verdi.Daha önce Galatasaray'da da forma giyen Ceyhun Gülselam, Spor Toto Süper Lig'den düşen Osmanlıspor'da kariyerine devam etmesiyle ilgili ise şunları kaydetti:"İllaki teklifler oluyor ama benim zaten Osmanlıspor ile sözleşmem devam ediyor. Osmanlıspor'a Süper Lig'e dönmesi için yardımcı olmak istiyorum. Ayrıca ailemle Ankara'ya yerleştik. İkinci çocuğum oldu. Kalmamda bu da etkili oldu. Umarım iyi bir sezon geçiririm. İnşallah, hep birlikte hedefimize ulaşırız."