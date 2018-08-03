- Göz: "Köyden çıkıp gelen bir şampiyonluk"

Antrenörünün köyde keşfettiği Samsunlu özel sporcu Esra Bayrak, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2018 Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Yaz Oyunları'nda elde ettiği başarının gururunu yaşıyor.Antrenörü Aytunç Göz sayesinde yaklaşık 4 yıl önce sporla tanışarak atletizme yönelen 17 yaşındaki Esra Bayrak, 2018 INAS Avrupa Yaz Oyunları'nı 100 metrede altın, 200 metrede ise bronz madalya ile tamamlayarak kariyerine yeni başarılar ekledi.Atletizmde 4 Türkiye şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonluğu ve 2 de dünya şampiyonluğu bulunan başarılı sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paris'te İstiklal Marşı'nı okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.Hedefinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olduğuna işaret eden Bayrak, "100 metrede Avrupa şampiyonu oldum ve çok mutluyum. Hedefim, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda İstiklal Marşı'mızı okutmak. Yurt dışında İstiklal Marşı'mızı okutmak güzel bir duygu. İnşallah herkese nasip olur. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan babama, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan'a, federasyon başkanımız Birol Aydın'a, Vildan teyzeme, Aytunç Göz hocama çok teşekkür ederim. Çevremdekiler, köyden çıkan şampiyon kızla gurur duyuyor." diye konuştu.Esra Bayrak'ın antrenörlüğünü üstlenen Aytunç Göz, yapılan taramalar sonucu köyde keşfettiği ve 4 yılı aşkın süredir birlikte çalıştığı başarılı özel sporcunun, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda birçok madalya kazandığını aktardı.Gelecek dönemde daha önemli dereceler yapacaklarına olan inancını dile getiren Göz, şunları söyledi:"Paris'te şampiyon olarak İstiklal Marşı'mızı okutmak ona nasip oldu. Bu, Avrupa'da özel sporcular 100 metrede kazanılan ilk altın madalya oldu. Sonraki hedefimiz, 2019 Dünya Şampiyonası'nda ilk 3'e girerek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım hakkını garantilemek. Yıllar sonra Samsun'dan paralimpik oyunlarına bir sporcu göndermenin gururunu yaşamak. Köyden çıkıp gelen bir şampiyonluk bu. Kapı arkasından gelip, pistte ulaşılan bir zafer. Uzun ve güzel bir süreç. Hem benim ailemin hem de Esra'nın ailesinin destekleri oldu. Bu şekilde de başarı geldi."