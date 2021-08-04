Cevdet Akınal: "Transferde acelemiz yok"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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Cevdet Akınal: 'Transferde acelemiz yok'
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04 Ağustos 2021 14:11
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Transfer döneminde teknik direktör Erol Bulut'un istediği oyuncular doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Akınal; "Kadromuza fayda sağlayacak isimleri dahil ettik. Son olarak forvet hattını Borven ile güçlendirdik. Transfer son güne kadar devam ediyor. O yüzden aceleci değiliz. İhtiyacımız olan bölgelere nokta atış yapmak için yönetim olarak gayret sarfediyoruz. Taraftarlarımız merak etmesin. Gaziantep FK bu sene yine üst sıralarda olan bir takım olacak" dedi.

Haber: Gaziantep Güneş





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