Cevdet Akınal: 'Transferde acelemiz yok'

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Transfer döneminde teknik direktör Erol Bulut'un istediği oyuncular doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Akınal; "Kadromuza fayda sağlayacak isimleri dahil ettik. Son olarak forvet hattını Borven ile güçlendirdik. Transfer son güne kadar devam ediyor. O yüzden aceleci değiliz. İhtiyacımız olan bölgelere nokta atış yapmak için yönetim olarak gayret sarfediyoruz. Taraftarlarımız merak etmesin. Gaziantep FK bu sene yine üst sıralarda olan bir takım olacak" dedi.