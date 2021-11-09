Cevdet Akınal: 'Trabzonspor'dan çekinmiyoruz'

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini bildirdi.



Akınal, yazılı açıklamasında, ligin 12. haftasında konuk ettikleri Kasımpaşa'nın karşısında aldıkları galibiyetin önemine işaret ederek, lige iyi başlayamadıklarını ancak güçlerinin farkında olduklarını belirtti.



Lig maratonunda inişli çıkışlı zamanların yaşandığını ve Erol Bulut yönetimindeki takımlarına güvendiklerine dikkati çeken Akınal, şöyle devam etti:



"Ligin 13. haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçını heyecanla bekliyoruz. Federasyonumuzun aldığı kararla 9 Kasım'dan itibaren seyirci kısıtlaması sona eriyor. Bizim de bu süreçteki ilk maçımız, lig lideri Trabzonspor'a karşı olacak. Kendilerine ve Trabzon camiasına büyük saygımız bulunuyor ancak biz de hiçbir rakipten çekinmiyoruz ve her karşılaşmaya galibiyet için çıkıyoruz. Tahmin ediyorum bir koltuğun bile boş kalmayacağı bir karşılaşma oynayacağız. Takımımıza ve hocamıza bu karşılaşmada da güveniyoruz. İnşallah Trabzonspor karşılaşması dostça bir atmosferde oynanacaktır ve biz de en iyi şekilde mücadele edip, puan veya puanlar almak için maça çıkacağız." dedi.





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