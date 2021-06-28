Cevdet Akınal: "Başakşehir, 1.25 milyon euro istiyor"

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal Muhammet Demir konusuyla alakalı konuştu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cevdet Akınal: 'Başakşehir, 1.25 milyon euro istiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2021 11:38
Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal Muhammet Demir konusuyla alakalı Gaziantep Güneş gazetesi Spor Müdürü Ali Budak'a konuştu.

Muhammet'i transfer etmek istediklerini ancak bonservisinin yüksek olduğunu belirten Akınal, "Muhammet Demir ile sözleşmemiz bitmişti. Kendisi şu an Başakşehir FK'nın oyuncusu. Hatırlarsanız geçen seneki Muhammet Demir çok iyi bir performans gösterdi." dedi.

Akınal, "Biz bu transferde ağırdan alıyoruz. Gelirse alacağız ama Başakşehir FK'in istediği 1 milyon 250 bin euro'yu veremeyiz. 30 yaşındaki oyuncu için bu bonservis verilmez. Anlaşırsak kadromuza katmak istiyoruz. Biz resmi teklif yapmadık. Aldığımız duyumlara göre Aykut Kocaman kendisini deneyecekmiş, sonra bize dönecekmiş falan filan." sözleriyle konuşmasını noktaladı..


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.