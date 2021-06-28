Cevdet Akınal: 'Başakşehir, 1.25 milyon euro istiyor'

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal Muhammet Demir konusuyla alakalı Gaziantep Güneş gazetesi Spor Müdürü Ali Budak'a konuştu.



Muhammet'i transfer etmek istediklerini ancak bonservisinin yüksek olduğunu belirten Akınal, "Muhammet Demir ile sözleşmemiz bitmişti. Kendisi şu an Başakşehir FK'nın oyuncusu. Hatırlarsanız geçen seneki Muhammet Demir çok iyi bir performans gösterdi." dedi.



Akınal, "Biz bu transferde ağırdan alıyoruz. Gelirse alacağız ama Başakşehir FK'in istediği 1 milyon 250 bin euro'yu veremeyiz. 30 yaşındaki oyuncu için bu bonservis verilmez. Anlaşırsak kadromuza katmak istiyoruz. Biz resmi teklif yapmadık. Aldığımız duyumlara göre Aykut Kocaman kendisini deneyecekmiş, sonra bize dönecekmiş falan filan." sözleriyle konuşmasını noktaladı..



