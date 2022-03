Cevad Prekazi: 'Ne Barcelona'sı, ligde neredesin?'

Galatasaray'da 1985-1991 yıllarında futbol oynayan efsane isimlerden Cevad Prekazi, açıklamalarda bulundu.



Prekazi doğanın önemine vurgu yaparak, "Ormanları kesiyorlar, sular problemli. Binalar, betonlar yapıyorlar. Sanki beton daha güzel. Dünyada her yerde var bu. Doğduğum yerde müthiş bir nehir vardı, su içiyorduk. Şimdi içemezsiniz. Her yerde su kirli. Sanki mahsus yapıyorlar, yaptırılıyor. Suyun kıymetini bilmiyoruz." dedi.



Sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu Prekazi, Ankara takımlarının Süper Lig'de olmamasını, "Ankara'dan Süper Lig'de bir takımın olmaması da Türk futbolu için rezalettir. Ben futbol oynarken Trabzon deplasmanından sonra en zorlandığım dış saha Ankara deplasmanlarıydı." şeklinde eleştirdi.



Galatasaray'ın bu sezonki durumu ve UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona karşısındaki mücadelesi üzerine gelen soruya Prekazi, "Ne Barcelona'sı, ligde neredesin? Kim getirdi o futbolcuları? Futbolda her zaman ne yaptığın, ne bıraktığın önemli. Futbol antrenörlerin işidir. İyi sonuç alırsan kalırsın, kötü sonuçta gidersin. Kimleri getirdin, kim getirdi? Bu duruma kim getirdi Galatasaray'ı?" cevabını verdi.





