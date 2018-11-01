  •  
    "Derbide Galatasaray favori değil, kim dedi?"
  •  
    F.Bahçe'de Ersun Yanal için kampanya başlatıldı
  •  
    G.Saray için açıklama; 'Beni aramadılar ama...'
  •  
    "G.Saray çok ağır favori, bu yüzden de F.Bahçe.."
  •  
    Koeman'ın Galatasaray planı hazır! "Durdurun"

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk ekiplerin rakibi belli oluyor

Organizasyonda mücadele edecek Türk kulüpleri Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe, VakıfBank, Arkas Spor ve Halkbank'ın rakipleri, 2 Kasım Cuma günü belli olacak.

Kaynak: AA
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk ekiplerin rakibi belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2018 17:13
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi, 2 Kasım Cuma günü yapılacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'te düzenlenecek Avrupa Voleybol Galası'nda, kadınlar ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi grupları da belirlenecek.

Türkiye'yi kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe, VakıfBank, erkeklerde ise Arkas Spor ve Halkbank'ın temsil edeceği turnuvanın grup kura çekimi, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Türk takımlarından Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank, 1. torba, Fenerbahçe 4. torbadan çekilişe girecek.

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ekipler Arkas Spor ve Halkbank ise 2. torbada yer alacak.

Grup karşılaşmaları, hem kadınlar hem de erkeklerde 20 Kasım'da başlayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için