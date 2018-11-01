CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk ekiplerin rakibi belli oluyor

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi, 2 Kasım Cuma günü yapılacak.Macaristan'ın başkenti Budapeşte'te düzenlenecek Avrupa Voleybol Galası'nda, kadınlar ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi grupları da belirlenecek.Türkiye'yi kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe, VakıfBank, erkeklerde ise Arkas Spor ve Halkbank'ın temsil edeceği turnuvanın grup kura çekimi, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Türk takımlarından Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank, 1. torba, Fenerbahçe 4. torbadan çekilişe girecek.Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ekipler Arkas Spor ve Halkbank ise 2. torbada yer alacak.Grup karşılaşmaları, hem kadınlar hem de erkeklerde 20 Kasım'da başlayacak.