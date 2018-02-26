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CEV Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul derbisi

Galatasaray, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu son haftasında yarın VakıfBank'ı ağırlayacak

Kaynak: AA
CEV Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul derbisi
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26 Şubat 2018 14:39
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, yarın İstanbul derbisine sahne olacak.

D Grubu'nun 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, organizasyonun son şampiyonu VakıfBank'ı konuk edecek.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen iki takım, son hafta karşılaşmasında liderlik mücadelesi verecek.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

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