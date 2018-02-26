Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, yarın İstanbul derbisine sahne olacak.
D Grubu'nun 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, organizasyonun son şampiyonu VakıfBank'ı konuk edecek.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen iki takım, son hafta karşılaşmasında liderlik mücadelesi verecek.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
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D Grubu'nun 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, organizasyonun son şampiyonu VakıfBank'ı konuk edecek.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen iki takım, son hafta karşılaşmasında liderlik mücadelesi verecek.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın