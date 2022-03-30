CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türk derbisi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turunda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet perşembe günü ilk maçta mücadele edecek

Haber; AA
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CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türk derbisi
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30 Mart 2022 15:38
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turunda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet perşembe günü ilk maçta karşı karşıya gelecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak Türk derbisi saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano ile finalde karşılaşacak.

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