CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türk derbisi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turunda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet perşembe günü ilk maçta karşı karşıya gelecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak Türk derbisi saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano ile finalde karşılaşacak.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak Türk derbisi saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano ile finalde karşılaşacak.