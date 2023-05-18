CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale doğru

VakıfBank Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, voleybolda Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacakları CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ni kazanmak istediklerini söyledi.



Neslihan Demir Güler, yaptığı açıklamada, bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde yer almak istediklerini belirterek, Avrupa'nın en büyük kupasında ilk kez Türk finali yaşanacağına dikkati çekti.



Final maçı için yaklaşık 10 günlük bir hazırlık süreci geçirdiklerini kaydeden Güler, şunları ifade etti:



"Her anlamda özel ve gurur verici bir finale çıkıyoruz. Daha önce bu aşamaya defalarca ulaştık ancak bu kez daha fazla anlam yüklü bir mücadele olacak. Avrupa'nın en büyük kupasında ilk kez Türk finali yaşanacak. Umarım bunu bir gelenek haline getirir ve voleybolumuzu zirvede tutmaya devam ederiz. Kendi açımızdan bakacak olursak elbette kazanmayı çok istiyoruz. Sezonu şampiyonlukla tamamlayıp altıncı yıldıza ulaşmak için takım olarak en iyi mücadelemizi ortaya koyacağız. Yaklaşık 10 günlük bir hazırlık sürecimiz oldu. Rakibimiz Eczacıbaşı Dynavit de sezonun en iyi takımlarından biri. Çok kaliteli bir kadroya sahipler. Umarım keyifli bir final olur ve biz kazanırız"



Sarı-siyahlılar, bugün Süper Final'in ev sahibi olan İtalya'nın Torino kentine gitti.



