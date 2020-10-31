CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında format değiştirildi

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi grup aşamasının formatı değiştirildi.



Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, grup aşaması 6 ayaktan oluşan lig usulü yerine, 2 ayaktan oluşan turnuva formatında oynanacak.



Buna göre organizasyonda mücadele eden Türk ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, D Grubu ilk ayak müsabakalarına 8-10 Aralık'ta İstanbul'da ev sahipliği yapacak. İkinci ayak karşılaşmaları ise 2-4 Şubat 2021'de Rusya'da gerçekleştirilecek.



B Grubu'nda bulunan Fenerbahçe Opet, ilk ayakta 8-10 Aralık'ta İtalya'da, ikinci ayakta 26-28 Ocak 2021'de Fransa'da mücadele edecek.



C Grubu'ndaki VakıfBank, ilk maçlarını 24-26 Kasım'da Bulgaristan, ikinci karşılaşmalarını 2-4 Şubat 2021'de Polonya'da yapacak.



Erkekler kategorisinde mücadele eden Fenerbahçe HDI Sigorta, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmalarına 8-10 Aralık, ikinci ayak karşılaşmalarına 26-28 Ocak 2021'de Polonya'da çıkacak.



B Grubu'nda mücadele eden Arkas Spor da turnuvanın ilk ayağında 8-10 Aralık'ta Fransa'da, ikinci ayağında ise 9-11 Şubat 2021'de İtalya'da ter dökecek.



Bu aşamada 5 grup birincisi ile en iyi 3 grup ikincisi, çeyrek finale yükselecek.



