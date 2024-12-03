CEV Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi Ziraat Bankkart

Erkekler CEV Kupası 8'li final turunda 4 Aralık Çarşamba günü Galatasaray ile Ziraat Bankkart karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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CEV Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi Ziraat Bankkart
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03 Aralık 2024 13:00
Son güncelleme 03 Aralık 2024 13:08
Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turunda 4 Aralık Çarşamba günü iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek maçta Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Slovenya Voleybol Federasyonundan Gregor Novak ile İtalya Voleybol Federasyonundan Antonella Verrascina yönetecek.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Ziraat Bankkart'ın ev sahipliğinde TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak.

Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart karşılaşmasında tur atlayan ekip, play-off'ta İspanya temsilcisi Guaguas ile Yunan ekibi AONS Milon müsabakasının kazananıyla karşılaşacak.

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